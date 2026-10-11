Homenaje de As Ninguéns a las víctimas del incendio de 2023 en Alfonso X. Treintayseis

Vigo recuerda a las víctimas del incendio de Alfonso X: "Fue un terrible fracaso social e institucional"

El número 6 de la calle Alfonso X el Sabio de Vigo ha vuelto a convertirse este domingo en escenario de recuerdo y reivindicación. Un portal hoy tapiado y cuyo edificio abandonado todavía deja ver el impacto del fuego en zonas de su fachada.

Tres años después del incendio que acabó con la vida de una madre y sus tres hijos, el Foro Socioeducativo As Ninguéns ha celebrado una concentración para rendir homenaje a las víctimas y denunciar la situación de vulnerabilidad habitacional que, señala el colectivo, continúa afectando a numerosas familias de la ciudad.

Durante el acto, celebrado a las 11:30 horas, se ha recordado a Rosana y a sus hijos Ezequiel, Aldara y Sara, fallecidos el 11 de octubre de 2023 en un incendio que dejó también cerca de una veintena de heridos.

En el manifiesto leído, la entidad ha lamentado que aquella tragedia se produjese en un edificio donde residían familias que, según denuncia, no habían encontrado una alternativa habitacional digna.

"El desenlace de aquella situación fue un terrible fracaso social e institucional", ha señalado el colectivo, que ha criticado la falta de soluciones para las personas en situación de pobreza extrema y la "guerra de competencias" entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia.

Reclaman más vivienda social en Vigo

As Ninguéns ha insistido en la necesidad de crear un verdadero parque público de vivienda en alquiler social, con precios asequibles y criterios de adjudicación que prioricen a las personas con menos recursos y a las familias especialmente vulnerables.

Asimismo, ha denunciado que las medidas actuales dejan fuera a quienes no tienen ingresos o dependen de prestaciones de subsistencia.

El colectivo también ha alertado de la existencia de infraviviendas y construcciones inseguras en Vigo, recordando recientes episodios de violencia contra personas sin recursos.

En este sentido, ha pedido combatir los discursos de odio y reforzar la intervención de las administraciones para garantizar el acceso a una vivienda digna.

El BNG acusa a Concello y Xunta de "no mover un dedo"

El BNG de Vigo ha exigido al Concello y a la Xunta que destinen al menos 3 millones de euros en sus presupuestos de 2027 a un programa público de alternativas habitacionales para personas en riesgo de exclusión.

Su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha participado este domingo en el homenaje a las víctimas del incendio de Alfonso X, donde ha denunciado que, tres años después de la tragedia, las administraciones no han adoptado medidas efectivas para evitar que se repita.

"Todo quedó en una fotografía de una reunión para la propaganda", ha criticado Igrexas, que acusa a ambos gobiernos de "no mover un solo dedo" para ofrecer soluciones a las familias más vulnerables y ha rechazado la criminalización de quienes viven en infraviviendas: "No son okupas, son personas empobrecidas y abandonadas por las administraciones públicas".

El BNG ha reclamado que la vivienda sea una prioridad presupuestaria frente a otros gastos, como la iluminación navideña, y ha denunciado que en Vigo se producen una media de cuatro desahucios semanales. "Reclamamos pasar de los gestos y los discursos a los hechos", ha concluido Igrexas.

Tres años de una tragedia que conmocionó a Vigo

Homenaje de As Ninguéns a las víctimas del incendio de 2023 en Alfonso X. Treintayseis

El incendio se declaró durante la madrugada del 11 de octubre de 2023 en un edificio ocupado de la calle Alfonso X el Sabio. Las llamas se originaron en el vestíbulo del inmueble y el humo se propagó por las escaleras, dificultando la evacuación de sus ocupantes.

El suceso causó cuatro muertos y numerosos heridos, varios de ellos de gravedad.

Tres años después, As Ninguéns ha reiterado sus condolencias a las familias y ha reclamado que lo sucedido no caiga en el olvido. "No puede existir una comunidad que diga defender la salud mental si no defiende también el derecho a una vivienda digna", ha concluido el colectivo en su manifiesto.

Vigo por Maricarmen

En este mismo contexto, la plataforma Alianza pola Vivenda de Vigo, integrada por varios colectivos sociales, ha convocado para este lunes, 12 de octubre, una concentración-vigilia en homenaje a Maricarmen, la mujer madrileña fallecida tras ser desahuciada en septiembre. El acto, bajo el lema 'Vigo por Maricarmen', tendrá lugar a las 19:00 horas frente al Museo de Arte Contemporáneo (MARCO).

La plataforma denuncia la especulación inmobiliaria y la "incapacidad" de las administraciones para adoptar medidas contundentes frente a la crisis de la vivienda. Además, destaca que la lucha de Maricarmen se ha convertido en un símbolo de las protestas por el acceso a una vivienda digna.