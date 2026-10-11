Vigo amplía en 250.000 euros la reforma de la piscina de Teis: podría reabrirse en febrero de 2027

El Concello de Vigo ha aprobado una modificación del contrato de las obras de reforma de la piscina de Teis para incorporar 250.000 euros adicionales destinados a mejorar la cubierta del edificio.

Así lo ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, que ha explicado que la decisión se adoptó en la Xunta de Goberno Local del pasado 10 de octubre.

Según el regidor, esta ampliación eleva a 650.000 euros la inversión correspondiente a los trabajos a los que se ha referido y permitirá optimizar el comportamiento de la cubierta, mejorar su estanqueidad y reducir los posibles puntos de filtración de agua.

"Vamos a hacer prácticamente una piscina nueva en Teis", ha asegurado Caballero, que ha destacado que esta fase de la obra se encuentra ya muy próxima a su finalización.

La Diputación fija el horizonte de febrero de 2027

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha recordado que la institución provincial aporta 5 millones de euros a la reforma integral de la piscina de Teis, lo que representa el 70% del coste total de la actuación, incluidos los gastos de dirección técnica y seguridad y salud. Esta financiación se enmarca en el convenio firmado con el Concello de Vigo en diciembre de 2025.

En cuanto a los plazos, Sánchez ha señalado que, según las previsiones trasladadas por la empresa encargada de los trabajos, las obras podrían estar terminadas a principios de febrero de 2027.