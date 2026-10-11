Redondela (Pontevedra) estrena una nueva pasarela peatonal sobre el río Maceiras para acceder al centro. Concello de Redondela

Redondela (Pontevedra) estrena una nueva pasarela peatonal sobre el río Maceiras para acceder al centro

El Concello de Redondela ha finalizado las obras de la nueva pasarela peatonal de Vilavella, que ya se encuentra abierta al público.

La infraestructura permite conectar de forma directa y accesible el aparcamiento disuasorio de la zona con el paseo fluvial, facilitando los desplazamientos a pie hacia el centro urbano.

La alcaldesa, Digna Rivas, ha destacado que esta actuación contribuye a reducir el tráfico en el centro y a mejorar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras y Sostenibilidad, Roberto Villar, ha recordado que el proyecto surgió de una propuesta de la Agrupación de Electores de Redondela y respondía a una demanda vecinal.

La nueva pasarela, construida en madera, cruza el río Maceiras sin apoyos sobre su cauce para minimizar el impacto ambiental. La estructura cuenta con cimentaciones de hormigón armado y barandillas de madera que se integran en el entorno natural.

La actuación ha supuesto una inversión de 24.254 euros, financiados a través del Plan +Provincia de la Deputación de Pontevedra.