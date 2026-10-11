A punta de navaja, desnudo y de rodillas: juzgan en Vigo a un hombre por secuestro y extorsión

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, juzgará el próximo miércoles, 14 de octubre, a un hombre acusado de secuestrar, agredir y amenazar de muerte a otro individuo para exigirle la devolución de un dinero que supuestamente le había sustraído. La Fiscalía solicita ocho años de prisión por los delitos de detención ilegal, extorsión y amenazas graves.

Los hechos se remontan al 16 de julio de 2024, cuando, según el escrito de acusación, el procesado colocó una navaja en el cuello de la víctima, la golpeó y la obligó a conducir hasta una explanada de O Meixoeiro. Allí, presuntamente, le exigió que vaciara sus bolsillos, lo obligó a desnudarse y arrodillarse frente al vehículo y le tomó fotografías mientras continuaba amenazándolo con matarlo.

Posteriormente, ambos se trasladaron al aparcamiento del Parque Comercial de O Meixoeiro, donde continuaron las agresiones y amenazas. El acusado habría exigido que le entregara el dinero al día siguiente bajo amenaza de muerte. La víctima alertó a la Policía el 17 de julio y el sospechoso fue detenido en el lugar acordado para el encuentro.

La Fiscalía solicita tres años de prisión por detención ilegal, tres por extorsión y dos por amenazas graves, además de una orden de alejamiento de cinco años y una indemnización de 1.000 euros por las secuelas, más 80 euros por cada día de curación de las lesiones.