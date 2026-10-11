El Álvaro Cunqueiro de Vigo, a la vanguardia de la investigación contra la diabetes tipo 1

La sección de Endocrinología Pediátrica del Área Sanitaria de Vigo ha sido reconocida como centro investigador de INNODIA, la mayor red europea de investigación clínica sobre diabetes tipo 1.

Esta acreditación permitirá al Hospital Álvaro Cunqueiro participar en ensayos clínicos internacionales destinados a prevenir, frenar o modificar la evolución de una enfermedad que afecta especialmente a niños y jóvenes.

Uno de los avances más relevantes es el desarrollo de teplizumab, un fármaco capaz de retrasar la aparición clínica de la diabetes tipo 1. El hospital vigués participa en el ensayo internacional Beta-preserve, que investiga su eficacia y seguridad, con ocho pacientes del área sanitaria.

Además, el centro ya realiza pruebas de detección precoz para identificar posibles candidatos a este tratamiento antes de que aparezcan los síntomas.

"Este reconocimiento sitúa a nuestra área sanitaria en el mapa internacional de la investigación en diabetes tipo 1", destaca el endocrinólogo pediátrico José Luis Chamorro, quien subraya la importancia del diagnóstico temprano.

La enfermedad puede avanzar sin síntomas mientras el sistema inmunitario destruye progresivamente las células del páncreas que producen insulina, por lo que detectarla en sus primeras fases resulta fundamental para acceder a nuevas terapias.

Actualmente, el Álvaro Cunqueiro atiende a 150 menores de 16 años con diabetes tipo 1 y diagnostica entre 15 y 20 nuevos casos cada año. Todos los pacientes disponen de sensores de monitorización continua de glucosa y el 92% utiliza bombas de insulina, dispositivos que ajustan automáticamente su administración y reducen la necesidad de inyecciones, mejorando así su calidad de vida.