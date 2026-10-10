Concentración por la vivienda en Vigo, a 28 de septiembre de 2026 S.P.

La concentración por Maricarmen en Vigo cambia de hora y lugar: será frente al Museo Marco

La concentración convocada en Vigo en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid y fallecida esta semana, cambia de hora y ubicación.

La cita, prevista inicialmente para las 20:00 horas en la Porta do Sol, se celebrará finalmente el próximo lunes 12 de octubre, a las 19:00 horas, a las puertas del Museo Marco.

La movilización, organizada por la Alianza pola Vivenda de Vigo bajo el lema "Non son mortes, son asasinatos", pretende rendir homenaje a Maricarmen y denunciar la especulación inmobiliaria y las dificultades de acceso a una vivienda digna.

"Fronte á especulación, organización e loita", reivindica la plataforma, que considera que el fallecimiento de Maricarmen no es un caso aislado, sino un reflejo de la crisis de vivienda que afecta a numerosas familias.