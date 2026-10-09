Vigo iza la bandera española en Areal adelantándose al Día de la Fiesta Nacional

Vigo se ha adelantado este viernes a la conmemoración del Día de la Fiesta Nacional, que se celebrará oficialmente el próximo 12 de octubre, por medio de un acto institucional que ha tenido como momento central el izado de la bandera en la Comandancia Naval de la urbe olívica.

Al filo de las 10:00 horas de la mañana se han congregado frente al número 7 de la rúa Areal autoridades -entre ellas, el regidor olívico, Abel Caballero o el presidente del Puerto, Carlos Botana- , escolares, ciudadanos y algún turista que paseaba por la ciudad para presenciar el evento solemne.

El personal de tropa y marinería ha marchado al son de los militares integrantes de la banda de música, que entonaron el himno nacional en el momento en el que la bandera se izaba desde el balcón de la comandancia. En el acto también se puso de relieve que el 12 de octubre conmemora "el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón y la extensión de la cultura y la lengua española".

La Comandancia de Marina de la Provincia Marítima de Vigo es el resultado de la fusión de los antiguos Tercio Naval, Comandancia de Marina de la Provincia Marítima y Capitanía de Puerto. Aunque su ubicación inicial fue el puerto pesquero de O Berbés, actualmente está situada en el centro de la ciudad, en la rúa Areal.