Salen con su moto de agua en Soutomaior (Pontevedra) y se quedan encallados al bajar la marea

Dos personas han tenido que ser rescatadas en el municipio pontevedrés de Soutomaior, tras quedar encalladas con su moto de agua en el lodo al bajar la marea.

Según informó el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 21:00 horas del jueves y fue uno de los implicados quien informó del incidente.

Las dos personas estaban ilesas, pero se encontraban a unos cien metros de la costa, frente a las islas Alvedosas, y no podían salir por sus propios medios, tal y como recogió Europa Press.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se solicitó la intervención de Salvamento Marítimo, del Servicio de Guardacostas de Galicia y de los agentes de la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Oitavén-Tea.

Poco después, Salvamento Marítimo confirmó la salida del helicóptero Pesca I, de Guardacostas de Galicia, para llevar a cabo el rescate de ambas personas. Fueron evacuadas en perfecto estado al aeropuerto de Peinador.