El rey de la Navidad llega a Vigo: Porta do Sol ya le hace hueco al árbol gigante

Octubre apenas ha comenzado, pero las tareas encaminadas a conformar un año más la Navidad viguesa avanzan sin descanso. Esto ha sido así desde el pasado 31 de julio, cuando Ximénez, la adjudicataria de la decoración navideña, inició formalmente los trabajos.

Esta mañana ya se podía ver cómo en Porta do Sol se disponían las primeras estructuras que, en unas semanas, sostendrán el gran árbol de Navidad en Vigo, uno de los estandartes de esta popular fiesta. Fuentes municipales han confirmado a Treintayseis el inicio de estos trabajos.

Esta semana también se abordó el montaje de la bola de Urzáiz y se siguió trabajando en la gran caja de regalo de Gran Vía, que crecerá hasta los 18 metros de altitud.

En este 2026 serán 13 millones las luces LED que darán luz a la Navidad viguesa. 500 plazas y calles serán iluminadas con 7.000 motivos ornamentales. Se esperan nuevas sorpresas que se irán desvelando próximamente por parte del Consistorio Vigués.