La conselleira de Vivenda visita un inmueble que será rehabilitado en Vigo. Xunta de Galicia

Rehabilitan una vivienda vacía en Vigo para ponerla en alquiler en el marco del programa Fogar Vivo

María Martínez Allegue, titular autonómica de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, visitó en Vigo las obras de un inmueble que se está rehabilitando por medio de ayudas públicas para ser puesto en alquiler.

Se trata de una vivienda vacía que, una vez reformada, se pondrá luego en el mercado del alquiler a precio accesible. El objetivo es que los propietarios puedan arreglar viviendas que, en muchos casos, llevaban tiempo vacías, para luego comprometerse a alquilarlas.

También se incluye la ayuda para el seguro de impago y multirriesgo en el hogar.