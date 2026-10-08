La conselleira de Vivenda visita un inmueble que será rehabilitado en Vigo.

La conselleira de Vivenda visita un inmueble que será rehabilitado en Vigo. Xunta de Galicia

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Rehabilitan una vivienda vacía en Vigo para ponerla en alquiler en el marco del programa Fogar Vivo

La Xunta impulsa en la ciudad olívica y en el resto de Galicia este programa, aprobado en 2025, para dotar al parque de viviendas de opciones accesibles

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María Martínez Allegue, titular autonómica de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, visitó en Vigo las obras de un inmueble que se está rehabilitando por medio de ayudas públicas para ser puesto en alquiler.

Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España)

Se trata de una vivienda vacía que, una vez reformada, se pondrá luego en el mercado del alquiler a precio accesible. El objetivo es que los propietarios puedan arreglar viviendas que, en muchos casos, llevaban tiempo vacías, para luego comprometerse a alquilarlas.

También se incluye la ayuda para el seguro de impago y multirriesgo en el hogar.