Crisis de la vivienda en Vigo: la oposición a Caballero que actúe tras la manifestación del sábado

Tras una manifestación multitudinaria por una vivienda digna en Vigo, la oposición ha aumentado la presión sobre el gobierno local en la materia. Mientras el Partido Popular (PP) ha instado a invertir 60 millones de euros en políticas de viviendas, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido actuaciones contra los pisos turísticos.

En concreto, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha instado a Caballero a "tomar nota" de la manifestación del sábado, a la que acudieron más de 10.000 vecinos y vecinas de la ciudad. La también vicepresidenta segunda de la Deputación ha afirmado entender "el sentir de la ciudad" y ha asegurado que su compromiso es invertir 60 millones de euros en políticas de vivienda.

Sánchez ha incidido en que ha realizado esta propuesta en numerosas ocasiones al gobierno local. "De forma oficial y por escrito, en el pleno y en los medios de comunicación. Y Caballero ha rechazado esa propuesta siempre. Como si el problema no fuese por él", ha lamentado la 'popular'.

El Partido Popular ha concretado que esta financiación iría destinada a adquisición de suelo (16 millones de euros), a la construcción de pisos de promoción pública (27 millones), rehabilitación de inmuebles (ocho millones) y ayudas directas al alquiler (nueve millones). "Son cantidades que están muy por encima de las pírricas cifras que maneja el Concello", ha denunciado Luisa Sánchez.

Sobre la manifestación del sábado, la presidenta del PP ha celebrado el regreso del "Vigo reivindicativo": "Sea contra quien sea: Gobierno central, Concello, Xunta o Deputación. Vigo siempre fue una ciudad inconformista y ahí es donde reconozco a mi ciudad".

BNG: Caballero, cómplice del "rentismo especulativo"

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas ha anunciado que interperalará este martes al gobierno local en el Consello de Xerencia de Urbanismo. Exigirá explicaciones sobre las medidas que está adoptando para frenar el fenómeno de los pisos turísticos y su impacto sobre la disponibilidad de vivienda residencial.

"A pregunta é moi sinxela: que está facendo o Concello? Cantas inspeccións realizou? Cantos expedientes abriu? Cantos pisos turísticos ilegais está reclamando que sexan retirados do rexistro da Xunta?", ha señalado Igrexas, que ha señalado que Vigo cuenta actualmente con 2.000 pisos turísticos frente a unas 300 viviendas disponibles para alquiler residencial.

Los nacionalistas han advertido también del incremento de los alquileres de temporada, que añaden presión sobre la oferta residencial. Por ello, Igrexas considera que "os datos son dramáticos e demostran un desequilibrio insostíbel", así como ha criticado la ordenanza reguladora de viviendas de uso turístico como "un auténtico bluff".

"Non vale escusarse no rexistro da Xunta, que é un auténtico coadoiro sen filtros. O Concello ten competencias urbanísticas claras e ten a obriga de fiscalizar a legalidade, a habitabilidade e a seguridade destas vivendas", ha afirmado Igrexas, que ha defendido que "temos que poñer fin a esta barra libre especulativa".