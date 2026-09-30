El túnel de Beiramar, en Vigo, estuvo cortado hasta la madrugada por el temporal

El regidor de Vigo, Abel Caballero, compareció este miércoles para informar de las incidencias registradas en las últimas horas en la urbe olívica a causa del temporal. Concretamente, el alcalde olívico hizo alusión a "algunas incidencias" ocurridas a última hora de la tarde y que requirieron de la intervención de policías y bomberos de la ciudad.

En lo tocante al túnel de Beiramar, en este se vio interrumpida la circulación hasta las 01:30 horas de la madrugada. Se produjo una avería en uno de los centros de transformación eléctrica a causa de la entrada de agua. Por razones de seguridad se decretó el corte en el túnel.

El viento desplazó a la calzada contenedores y se originaron algunas balsas de agua en Chabarras y Antonio Palacios. También cayeron árboles en la Alameda, en Rúa Coruña, en Bolivia, Mimosa y en la Avenida do Aeroporto, así como ramas en Merlo, Manuel Olivé, Zapateira, Pérez Bellas, A Miñoca y Camposancos.

El temporal también dejó cables descolgados y plantas que cayeron desde los balcones. En este punto, Caballero advirtió sobre el "peligro" de depositar plantas ornamentales en estos emplazamientos, especialmente, cuando se registran temporales.

Por otro lado, se inundó una carretera en A Ponte y las casas de A Ribeira do Berbés y de Silvana también se vieron afectadas por el agua. Las alcantarillas también se desbordaron en algunos puntos de la ciudad. En Cachamuíña se procedió al corte del vial por agua procedente de Camelias y vallas desplazadas en la Avenida de Madrid, entre otras incidencias puntuales.