Caballero, en son de paz con Louzán: "Por fin hizo unas declaraciones que me gustaron"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se refirió este miércoles a Rafael Louzán para enterrar el hacha de guerra y reconocer que las últimas declaraciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol alusivas a Vigo y a la candidatura de Balaídos a sede mundialista fueron del agrado del regidor: "Sus declaraciones por fin me gustaron y lo quiero decir", aseveró.

El alcalde se sintió conforme con las manifestaciones de Louzán sobre la reforma global del estadio, la cual permitirá que Balaídos pueda acoger 39.000 espectadores. "Pero también el mismo Louzán decía que estamos ya en la ampliación de 11.000 asientos en Tribuna", reconoció Caballero. "Por lo tanto, como la FIFA marcaba ese aforo de 42.000 o 43.000 pues cumplimos ese mínimo de 41.000. Y eso lo reconoció Louzán abiertamente, así como que Valencia y Vigo completaban las candidaturas", añadió.

Caballero quiso levantarle la bandera blanca al presidente de la RFEF: "Se lo quiero agradecer y se lo reconozco. Todo aquello que sea apoyar a Vigo para nosotros es importante", declaró. "Vigo va a cumplir con todos los requisitos. Solo falta que la Diputación y la Xunta paguen a tercios", concluyó.