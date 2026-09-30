Absuelto un policía en Vigo que fue denunciado por lesiones tras engrilletar a un hombre que se negó a identificarse

Un agente de la Policía Nacional ha sido absuelto por el juzgado de instrucción 3 de Vigo de un delito leve. El policía fue denunciado por un hombre al que había engrilletado por negarse a aportar su identificación.

Los hechos ocurrieron en la noche del 10 de febrero de 2026, cuando una dotación policial observó un coche que circulaba por la zona de Torrecedeira de forma errática. Los agentes les dieron el alto y procedieron a identificar al conductor y a otro varón que iba con él.

Sin embargo, la persona que iba de acompañante se negó a identificarse, y tuvo que ser reducido y engrilletado, tal y como recoge Europa Press. Como consecuencia de ese engrilletamiento, sufrió erosiones e inflamación en las muñecas y las manos, además de contracturas musculares en el trapecio y un brazo.

En su sentencia, el juez señala que, según un vídeo aportado a la causa, se observa cómo el denunciante no se identifica a pesar de que el agente se lo solicitó de forma reiterada. Asimismo, reconoce que las lesiones que presenta son compatibles con la acción del engrilletamiento, pero recuerda que el propio policía advirtió al hombre de que lo iba a esposar para salvaguardar su integridad y la de los otros agentes, y que si se revolvía se podría hacer daño, como así ocurrió.

También recoge en su sentencia que el policía estaba ejerciendo funciones propias de su cargo y que se vio obligado a "hacer uso de los medios de contención reglamentarios", pero que no apreció en su actuación ningún "elemento de exceso, ensañamiento o desviación de poder".

Por todo ello, ha acordado su absolución. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante el propio juzgado de instrucción.