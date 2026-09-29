La Xunta acondicionará cinco nuevas viviendas de protección autonómica en el Casco Vello de Vigo

La Xunta de Galicia recuperará cuatro parcelas del Casco Vello para acondicionar cinco nuevas viviendas de Protección Autonómica. La delegada de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello (CCVV), Ana Ortiz, visitó este martes los trabajos. La representante autonómica presidió posteriormente el consejo de administración del CCVV, en el que se aprobó incorporar al Plan de Actuaciones 2026-2030 un nuevo edificio dentro de las actuaciones prioritarias.

Ortiz supervisó, junto a la consejera del organismo autónomo Luisa Sánchez y el director territorial de Vivienda, José Manuel González, las obras situadas en la calle Alta 8-10-12-14, destinadas a la creación de cinco nuevas viviendas, y recordó que el proyecto, elaborado por el arquitecto Javier Vázquez Fernández, fue adjudicado este mismo año por un importe de 1.474.000 euros.

Las viviendas resultantes de esta intervención se destinarán a la venta bajo la calificación de Viviendas de Protección Autonómica (VPA) de precio concertado. Se construyen sobre la agrupación de cuatro solares adquiridos por el CCVV en diciembre de 2021 y supondrán la primera intervención del Consorcio en esta calle, muy próxima a la Puerta del Sol y a la calle Elduayen. De acuerdo con la ficha técnica de la promoción, el edificio resultante contará con cinco viviendas, dos de ellas dúplex, distribuidas en cuatro plantas.

La primera de ellas, la única con dos dormitorios, ya que todas las demás tendrán tres, ocupará la planta baja y tendrá una superficie aproximada de 90 metros cuadrados. Las plantas primera y segunda albergarán cada una una vivienda de 113 metros cuadrados, mientras que en la tercera se crearán dos viviendas, una de 93 y otra de 70 metros cuadrados. Todas ellas contarán con trastero y el plazo de ejecución de la obra será de 12 meses.

Actuación en Segunda República en un inmueble de 180.000 euros

Posteriormente a la visita, el consejo de administración del Consorcio Casco Vello aprobó la compra del edificio situado en el número 6 de la calle Segunda República por un precio de 180.000 euros, para su incorporación al grupo de actuaciones prioritarias y para la creación de tres Viviendas de Protección Autonómica.

Ortiz señaló que el pasado año el CCVV ya aprobó tanto su Plan de Actuación 2026-2030 como el convenio entre administraciones y el Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) 2026. El Plan de Actuación, aprobado por unanimidad, marca las pautas de rehabilitación que llevará a cabo el organismo durante el próximo lustro.

Así, un total de 25 inmuebles, entre los que ahora estará el de Segunda República, son calificados como objetivo de actuación prioritaria, mientras que otros 20 edificios integran una lista de actuación secundaria para dotar al plan de flexibilidad.

Además, el plan contará con una inversión total de 15,1 millones de euros, que será financiada mediante ingresos por venta de inmuebles, transferencias de capital de los entes consorciados e ingresos corrientes.

Elduayen 39-Ferrería 16

Por último, el consejo de administración del CCVV autorizó el inicio del proceso de adjudicación de las cinco nuevas viviendas rehabilitadas en el edificio situado en Elduayen 39-Ferrería 16.

La nueva promoción cuenta con una superficie construida total de 640 m², divididos en dos dúplex con entrada por Ferrería y dos pisos y un tercer dúplex con acceso desde Elduayen.