Rebajan la pena al acusado de vender drogas en O Marisquiño de Vigo: No irá a prisión

El joven acusado de vender drogas en el festival O Marisquiño, en Vigo, no irá a la cárcel tras reducirse la pena inicialmente solicitada para él. Así, ha aceptado tres años luego de ser interceptado, en 2025, con distintas cantidades de droga para su venta.

La vista de conformidad por este caso se llevó a cabo en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, y en la misma las partes llegaron a un acuerdo para reducir la pena solicitada inicialmente, que ascendía hasta los cinco años y medio de prisión.

Finalmente, el varón aceptó 3 años de cárcel, así como una multa de 630 euros. El tribunal tuvo en cuenta el atenuante de drogadicción y el agravante de reincidencia. Sin embargo, se acordó la suspensión de la pena de prisión.