La oposición pide explicaciones en Vigo ante la suspensión de la licitación del autobús urbano

La oposición pide al Gobierno de Caballero que aclare los motivos para la suspensión de la licitación del autobús urbano de Vigo. Los nacionalistas exigen la convocatoria "extraordinaria y urgente" de la Junta de Portavoces para dar cuenta de la citada suspensión, que han calificado de "extraña".

Igrexas calificó de "sorprendente y muy preocupante" que se paralice este procedimiento "con un documento de dos líneas y sin ninguna aclaración ni fundamentación legal" sobre los motivos. Cuestionó también que no se tenga constancia de quién tomó la decisión en el seno del Gobierno de Abel Caballero, ya que el documento está firmado "únicamente" por la jefa de servicio. Cuestiones que, advirtió, colocan un contrato de 470 millones de euros en una situación de "absoluta inseguridad jurídica y en riesgo de nulidad".

Por último, desde el Bloque consideran que el Gobierno de Caballero utiliza una "excusa" cuando habla de la complejidad del contrato, pues, en la opinión del grupo, "tuvo mucho tiempo para prepararlo". Lo anterior, continuaron, desde la última prórroga de la concesión en 2020. Un procedimiento que, señaló Igrexas, "estuvo marcado desde el inicio por el incumplimiento de los pasos administrativos, llegando a superar hasta en 11 veces el plazo para la emisión de un informe".

Desde la formación nacionalista apuntaron también al hecho "irregular" de que la suspensión no se haya informado en la Mesa de Contratación. Xabier P. Igrexas llamó a estudiar la posibilidad de remunicipalizar el servicio ante la situación de que la licitación "se le está atragantando al Gobierno de Caballero".

El alcalde no da la cara, dicen en el PP

En la misma línea, la presidenta del Partido Popular, Luisa Sánchez, solicitó explicaciones al Gobierno local ante la "incertidumbre y la inseguridad jurídica" que provoca la suspensión de la licitación del contrato del transporte urbano de Vigo, comunicada este lunes.

"Veinticuatro horas después de la suspensión cautelar y por sorpresa del procedimiento, el alcalde de la ciudad continúa sin dar la cara. Tampoco nadie de su Gobierno, que sigue escondido detrás de un breve comunicado y un WhatsApp con una frase del gabinete de comunicación para escurrir el bulto", subrayó.

Luisa Sánchez recordó que este lunes, tras conocer la suspensión del proceso, el PP de Vigo ya reveló cuáles podrían ser los motivos reales. "¿Acaso no es cierto que el servicio de contratación solicitó en agosto un informe al Instituto Galego da Competencia sobre la posible existencia de indicios de prácticas colusorias en este procedimiento? ¿Acaso no es cierto que dicho informe del Instituto Galego da Competencia obra en poder del Ayuntamiento desde el 8 de septiembre?", cuestionó. .

Si no se ofrecen explicaciones públicas, declaró el PP de Vigo, la formación pedirá la comparecencia del concejal de Fomento, Javier Pardo, en la Comisión Informativa de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal. "El apagón informativo e institucional acrecienta las sospechas de que, efectivamente, el informe de Competencia confirmaría los indicios sobre una supuesta práctica colusoria, algo muy grave, porque podría llegar a invalidar completamente el proceso administrativo abierto", insistió Sánchez.