El BNG denuncia las evasivas de Caballero para declarar Vigo como zona tensionada de vivienda

El voceiro del BNG en la ciudad de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha calificado de "escandalosa" la respuesta del Gobierno local a la petición de su Grupo Municipal para declarar la urbe olívica como zona tensionada en el mercado de la vivienda.

Ocurrió durante el Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, en donde, según los nacionalistas, se puso encima de la mesa que el Gobierno de Abel Caballero "dea cumprimento e execute o acordo adoptado polo Pleno do 25 de marzo de 2024 e incluido na moción do BNG aprobada nesa sesión" y se proceda, "de inmediato", a iniciar los trámites para que Vigo sea declarada zona tensionada del mercado de la vivienda.

El BNG acusó a la edil de Urbanismo, María José Caride, de limitarse a "tomar nota" del ruego: "É claro que non queren deixar a política de brazos caídos diante da situación de emerxencia habitacional que padecemos".