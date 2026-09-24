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Una inmobiliaria de Baiona (Pontevedra) denuncia amenazas al ser confundida con la propietaria del piso de Maricarmen
La empresa, Urban Gestión Inmobiliaria, ha aclarado que no tiene ninguna relación con Urbagestión Desarrollo e Inversiones de Madrid
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Una oleada de insultos, acusaciones y amenazas ha llevado a la inmobiliaria baionesa Urban Gestión Inmobiliaria a emitir un comunicado oficial para aclarar que no existe ninguna vinculación entre esta iniciativa empresarial y Urbagestión Desarrollo e Inversiones de Madrid, entidad propietaria del inmueble madrileño en el que, hasta este miércoles, residió la octogenaria Maricarmen, quien fue desahuciada por las fuerzas y cuerpos de seguridad en una polémica actuación.
Debido a la similitud en las denominaciones de ambas inmobiliarias, la de Baiona denunció en las últimas horas haber sido objeto de numerosos mensajes de rechazo.
La entidad ha calificado lo anterior de "grave confusión" y ha procedido a aclarar que "somos una empresa independiente, con sede y actividad profesional en Baiona, Pontevedra, y no tenemos ninguna relación empresarial societaria ni profesional con la entidad mencionada en las noticias que están circulando".
Además de la confusión por la nomenclatura, la empresa baionesa apunta a "información difundida en Internet, que está llevando a algunas personas a identificar erróneamente nuestra empresa con una entidad completamente distinta".
Por último, la inmobiliaria se ha mostrado empática con "la preocupación e indignación" de las personas afectadas por las últimas noticias alusivas al desahucio de Maricarmen, sin embargo, han añadido, "no podemos aceptar que se dirija contra personas y una empresa que no tienen relación con los hechos", han concluido.