Iago Aspas podrá participar en la decisión sobre quién elaborará su escultura en Vigo

El Concello de Vigo sigue avanzando en la tramitación de la futura escultura dedicada al jugador moañés y capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas.

Este jueves, Abel Caballero declaró que el Concello de Vigo había recibido un total de 15 propuestas artísticas para crear el homenaje al legendario celtista, que, actualmente, afronta la que será su última temporada vistiendo la camiseta azul celeste. No se descarta que puedan llegar más vía postal, ya que las 15 mencionadas fueron entregadas personalmente por los interesados. Con todo, el plazo de recepción ya habría finalizado.

En esta intervención artística, el Consistorio invertirá casi 300.000 euros -200.000 para la escultura, 80.000 para transporte y gastos derivados y 15.000 para premios-.

Características

Por otro lado y según explicó el regidor vigués, la condición es que la escultura se elabore en fundición de bronce artístico. Deberá medir 1,76 metros, la altura del jugador. "Debe ser igual a Iago Aspas", precisó Caballero. "También tiene que tener la vestimenta oficial del Celta y el propio nombre del deportista", añadió.

La próxima semana se reunirá el jurado y elegirá al ganador, así como al segundo y tercer clasificado. El primero recibirá 9.000 euros y la propia realización de la escultura, el segundo, 4.000 euros y, el tercero, 2.000 euros.

El jurado estará integrado por un representante de la Concejalía de Cultura, por la propia presidenta del Celta -Marián Mouriño- o persona en la que delegue; Iago Aspas -o persona en quien delegue-, la jefa de Contratación del Concello, Beatriz Barberá; el jefe de Área de Servicios Xerais, Jerónimo Centrón; la coordinadora de Exposiciones del Marco, Pilar Souto; el jefe de Museos del Concello, José Manuel Rey y María Gómez, jefa de Patrimonio Histórico del Concello.

Una vez que el ganador formalice el contrato con el Concello, tendrá un plazo de tres meses para ejecutar la obra. Después se abordará la instalación por parte del Concello entre las gradas de Tribuna y Marcador. Se espera que esto sea así el próximo marzo.