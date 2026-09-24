Condenan al Concello de Vigo por vulnerar los derechos de cuatro trabajadores

El Concello de Vigo ha sido condenado por vulnerar los derechos fundamentales de cuatro trabajadores del Servicio de Desarrollo Local y Empleo al incumplir sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. El Ayuntamiento deberá indemnizarlos con casi 20.000 euros en total.

Según la sentencia del Tribunal de Instancia de Vigo, sección Social, plaza 3, recogida por Europa Press, en 2019 el Concello encargó a una empresa externa una evaluación de riesgos psicosociales en este departamento.

El informe detectó riesgos muy elevados y recomendó, entre otras medidas, clarificar las funciones de cada trabajador, reducir conflictos derivados de criterios distintos, revisar las cargas de trabajo y repartir las tareas de forma más equilibrada.

Tras una denuncia de CC.OO., la Inspección de Trabajo requirió al Ayuntamiento que adoptase medidas. Aunque se tomaron algunas decisiones, el juzgado concluye que el Concello no cumplió íntegramente con las indicaciones y que persistieron problemas relacionados con la "falta de planificación del trabajo encomendado" y los "deficientes niveles de interlocución por parte de los superiores jerárquicos".

La resolución señala además que el Ayuntamiento tampoco realizó una nueva evaluación de riesgos psicosociales en los términos exigidos por la Inspección.

El tribunal considera probado que estas deficiencias afectaron a cuatro funcionarios y supusieron una vulneración de su derecho fundamental a la integridad física y moral. Dos de ellos llegaron a estar de baja y precisaron tratamiento psicológico.

La sentencia obliga ahora al Concello a realizar una evaluación específica de los riesgos psicosociales de los afectados y a adoptar las correspondientes medidas preventivas, además de abonar las indemnizaciones fijadas, que suman cerca de 20.000 euros.