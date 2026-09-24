Abel Caballero, en el CEIP A Doblada el día de la 'vuelta al cole' S.P.

Caballero y el BNG denuncian carencias en la educación pública de Vigo y reclaman medidas a la Xunta

Tras dos semanas desde el inicio del curso, Abel Caballero y BNG han puesto de manifiesto este jueves varias deficiencias que, a su juicio, se están dando en diferentes servicios en Vigo, por lo que piden a la Xunta de Galicia que tome medidas.

El alcalde olívico ha trasladado este jueves las quejas que, según asegura, están llegando desde familias y organizaciones de la comunidad educativa por el funcionamiento del transporte escolar y la falta de personal en diferentes centros públicos de la ciudad.

"Está funcionando especialmente mal", ha incidido Caballero sobre el transporte escolar, competencia de la Xunta, y ha puesto como ejemplo las quejas recibidas desde el entorno educativo de Beade.

A estos problemas ha sumado la "carencia de profesorado docente suficiente" y de personal de apoyo en algunos centros, citando el caso de la Escuela de Educación Infantil Vila Laura o el IES de Teis.

El regidor también ha denunciado deficiencias en algunos de los colegios públicos más antiguos de Vigo, con necesidades de intervención en ventanas, cubiertas o falsos techos. A su juicio, estas carencias afectan a las condiciones de seguridad y eficiencia de los centros y evidencian que la Xunta "no atiende las necesidades de la educación en Vigo".

Recorte en Vila Laura

En esta misma línea, el BNG de Vigo ha reclamado a la Xunta que rectifique el recorte de una docente de apoyo en la Escuela de Educación Infantil Vila Laura. La diputada autonómica Alexandra Fernández y el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, mantuvieron este jueves un encuentro con representantes de la ANPA Magnolia, a quienes trasladaron su apoyo.

Los nacionalistas sostienen que el Gobierno gallego se había comprometido verbalmente el pasado 15 de septiembre a recuperar una tercera docente de apoyo para atender las diez aulas del centro y denuncian que posteriormente la Consellería de Educación negó esa incorporación al considerar suficiente la plantilla existente.

Fernández ha criticado además que una de las alternativas planteadas fuese recurrir a profesionales del propio colegio dedicados a atender al alumnado con necesidades educativas específicas.

La diputada considera que esta solución supondría desatender esas funciones y ha registrado iniciativas en el Parlamento de Galicia para reclamar la incorporación de la docente.

Por su parte, Igrexas ha enmarcado el caso de Vila Laura en lo que el BNG considera una política de recortes en la enseñanza pública por parte de la Xunta. El portavoz nacionalista ha anunciado también iniciativas en el Concello de Vigo para reclamar que se recupere la plaza de apoyo y se garanticen los recursos necesarios para atender al alumnado del centro.

Protesta de Foanpas

Estas críticas llegan después de que Foanpas denunciase este miércoles la falta de profesores y "caos" en el transporte escolar en Vigo.

La federación de asociaciones de familias advirtió de incidencias con horarios y paradas y reclamó más personal y mejoras en los centros educativos