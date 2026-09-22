Abel Caballero y su 'spoiler' de la Navidad de Vigo: anuncia "el hito más importante que hubo nunca"

Se aproxima la Navidad de Vigo y el Concello, junto a la empresa Ximénez, avanza en la colocación de todos los elementos lumínicos y ornamentales.

Este martes le tocó el turno a la caja de regalo que, desde que la Navidad viguesa adquirió su gran popularidad, no falta a su clásico emplazamiento: la Gran Vía.

Al filo de las 11:00 horas, los operarios de la concesionaria de la iluminación viguesa y el regidor olívico, Abel Caballero, se acercaron hasta este punto con motivo del inicio de las tareas de montaje.

Tareas de montaje de la Navidad de Vigo 2026. P.P.F.

Con todo, el alcalde vigués anticipó que, en el transcurso de los días, se conocerá "el hito más importante que hubo nunca desde que empezamos la Navidad". Después, presentó algunas de las novedades de la caja: "Tendrá 18 metros de alto, nueve de ancho y 15 de profundidad", precisó Caballero. "También aumenta en el número de luces: tendrá 81.000 y un sistema que permitirá todas las combinaciones posibles de color", añadió.

En lo tocante a los árboles iluminados en la Gran Vía (parte norte) este 2026 se alcanzarán los 348. En el sur, hacia Plaza de América, serán 466. "Esto es más que Madrid y Barcelona juntos", concluyó Caballero, que recordó que serán, en total, 13 millones de luces led las que iluminarán la Navidad viguesa. 500 plazas y calles serán iluminadas con 7.000 motivos ornamentales.