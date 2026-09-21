Vitrasa gratis: la propuesta del PP de Vigo para celebrar el "día sin coches"

Esta semana se conmemora la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin coches y, por ello, desde el PP de Vigo proponen una jornada en la que subirse al Vitrasa no tenga ningún coste para el bolsillo de los vigueses. Lo anterior para fomentar el uso del autobús urbano de Vigo y de los vehículos eléctricos, y también para dejar el coche en casa.

Es, dicen los "populares", una iniciativa de las muchas que se podrían activar durante estos días y "que se adoptan en otras ciudades" donde se celebra la Semana Europea de la Movilidad con actividades en torno al transporte público, al uso de la bicicleta y al medio ambiente, como talleres, charlas, exposiciones, rutas a pie o en bicicleta para fomentar las buenas prácticas y medidas de carácter permanente. "En Vigo, sin embargo, este año ni siquiera se ha anunciado por ahora la iniciativa comodín de los últimos años, que era ofrecer gratis durante un día el autobús turístico para los vigueses", lamenta la portavoz de la formación, Luisa Sánchez.

El fomento del transporte público durante esa jornada conmemorativa debería ir acompañado, tal y como opinan desde el Grupo Municipal, de medidas durante todo el año, como el abono mensual propuesto por el Partido Popular aprovechando la renovación del servicio este mismo año. "Proponemos la creación de un abono mensual para que los viajeros frecuentes puedan realizar viajes ilimitados y tendría un coste de 20 euros al mes o de 200 euros al año", puntualiza Sánchez.

La movilidad sostenible "no se limita a las rampas"

El PP de Vigo lamenta que, del nuevo contrato, en fase de licitación, "todavía no se sabe" su resolución, pero sí que "no añade nuevas rutas, ni mejora los horarios ni las frecuencias". "Es algo sintomático de una ciudad en la que las Zonas de Bajas Emisiones se activaron sin anunciarse previamente a la ciudadanía", censura Sánchez.

Luisa Sánchez apunta que, además del transporte urbano, Vigo debería contar con una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos. "Y que se puedan utilizar, desde luego, no como ocurre con las estaciones instaladas en la Plaza Elíptica, que tres años después de ser instaladas siguen inoperativas y convertidas, tristemente, en parte del mobiliario urbano".

"La movilidad sostenible no se limita a las rampas mecánicas y los ascensores, sino que debe promover la conexión de todos los vigueses, independientemente del lugar en el que vivan y con el objetivo de unir mejor el centro con las parroquias", concluye la presidenta del PP vigués.