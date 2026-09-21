Fallece a los 74 años Justo González Ballesta, exalcalde de Mos y expresidente del Náutico de Vigo

El exalcalde de Mos Justo José González Ballesta ha fallecido este lunes a los 74 años de edad en Vigo. El que fuera regidor del municipio pontevedrés en dos etapas y presidente del Real Club Náutico de Vigo llevaba varias semanas ingresado en el Hospital Álvaro Cunqueiro, donde había sido intervenido de urgencia para colocarle un bypass.

Médico de profesión y natural de Lugo, González Ballesta desarrolló buena parte de su trayectoria personal y profesional en el área de Vigo. Llegó a la Alcaldía de Mos con Alianza Popular en 1986 y permaneció al frente del Concello hasta 1989. Regresó posteriormente como alcalde, ya con el PP, entre 1991 y 1997.

También ocupó diferentes responsabilidades en la administración autonómica, entre ellas la dirección provincial del Sergas en Pontevedra entre 1991 y 1993 y la Delegación de la Consellería de Política Territorial entre 1993 y 1995.

Su trayectoria estuvo también estrechamente vinculada a Vigo, ciudad en la que residió durante años. En 2016 asumió la presidencia del Real Club Náutico de Vigo, institución que dirigió hasta su renuncia al cargo al año siguiente por motivos de salud.

El Concello de Mos trasladó a través de sus redes sociales su cariño a la familia, amigos y a todas las personas que compartieron con González Ballesta "años de vida y compromiso con Mos".

La actual alcaldesa, Nidia Arévalo, expresó también públicamente su pesar por el fallecimiento de quien considera una figura importante en su trayectoria personal y política.

"Hoy me despido de Justo con una enorme tristeza. Para mí fue mucho más que un exalcalde de Mos. Fue un amigo, un mentor y una de esas personas que sabes que siempre están ahí cuando necesitas hablar, pedir consejo o simplemente compartir una preocupación", señaló.

Arévalo destacó además "su generosidad, su confianza y esa manera tan suya de estar pendiente de los demás". "Tuve la suerte de aprender de él y de compartir muchos momentos que guardaré conmigo", añadió.