El Concello de Vigo ordena el derribo de un inmueble en Jacinto Benavente. Google Maps

El Concello de Vigo decreta el derribo de un inmueble en Jacinto Benavente por criterios de seguridad

El Concello de Vigo ha decretado el derribo de un inmueble en el número 65 de Jacinto Benavente. El ente local ha actuado de manera subsidiaria y con emergencia, una vez se decretó la ruina técnica de la construcción.

El Consistorio argumenta que existen razones que obedecen a criterios de seguridad tras esta demolición.

Una vez hecha, los gastos repercutirán sobre la propiedad, tal y como informó Abel Caballero.