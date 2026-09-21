El Concello de Vigo ordena el derribo de un inmueble en Jacinto Benavente.

El Concello de Vigo ordena el derribo de un inmueble en Jacinto Benavente. Google Maps

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El Concello de Vigo decreta el derribo de un inmueble en Jacinto Benavente por criterios de seguridad

Los gastos repercutirán sobre la propiedad

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El Concello de Vigo ha decretado el derribo de un inmueble en el número 65 de Jacinto Benavente. El ente local ha actuado de manera subsidiaria y con emergencia, una vez se decretó la ruina técnica de la construcción.

Policía Local Vigo

El Consistorio argumenta que existen razones que obedecen a criterios de seguridad tras esta demolición.

Una vez hecha, los gastos repercutirán sobre la propiedad, tal y como informó Abel Caballero.