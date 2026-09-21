Interceptado un buque con 70 fardos de cocaína en las costas gallegas. L.P.

Cae en Galicia una red dedicada a facilitar embarcaciones para el transporte de droga por vía marítima

Una red dedicada a facilitar embarcaciones para el transporte, vía marítima, de grandes cantidades de droga, ha sido desarticulada en las costas gallegas. Lo anterior ha sido posible gracias al trabajo en común de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Aduana Francesa.

En las últimas horas, el "Petrel 1" del Servicio de Vigilancia Aduanera intervino, a 400 millas de la costa gallega, un velero con más de 2.000 kilos de cocaína. El líder de la organización, establecido en Girona, y los cuatro tripulantes, están detenidos. La embarcación se encuentra incautada en el Puerto de Vigo.

La investigación, denominada "Doncella", fue dirigida desde el Servicio de Vigilancia Aduanera en Girona. Comenzó tras tener conocimiento los servicios de inteligencia de la presencia de una embarcación que habría estado realizando actividades ilícitas en la zona fronteriza con Francia.

Debido a lo anterior, los agentes pudieron identificar al velero, tipo "sloop", apodado "Sente deem" y con bandera de Polonia.

Así, el conjunto de indicios apuntaba a un grupo criminal especializado en el transporte de estupefacientes usando embarcaciones de recreo a vela. Ofrecían el servicio a organizaciones criminales de Europa del Este y los Balcanes.

El barco empleado fue localizado inicialmente en el Puerto de Roses, en Girona, y Vigilancia Aduanera solicitó cooperación internacional para volver a interceptarlo. Fue posible el pasado 14 de septiembre a 400 millas de la costa gallega.

Cae en Galicia una red dedicada a facilitar embarcaciones para el transporte droga por vía marítima. L.P.

70 fardos

En el momento del abordaje, la tripulación del "Petrel 1" comprobó la presencia de fardos, un total de 70, con un peso de 2.100 kilos de cocaína.

Los detenidos son de Argentina, Uruguay, Colombia y Albania.

La operación se ha desarrollado en estrecha colaboración con la Dirección de Inteligencia e Investigación de la Aduana Francesa, el CITCO y el MAOC-N.