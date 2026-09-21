Activo un incendio forestal en Donas de Gondomar (Pontevedra)

Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio declarado en la tarde de este lunes en el lugar de Donas, en Gondomar. Así lo ha informado la Consellería de Medio Rural.

Según fuentes de la Consellería consultadas por Europa Press, el fuego comenzó minutos antes de las 16:45 horas y, por el momento, no hay estimaciones de la superficie afectada.

No obstante, se han movilizado ya dos avionetas, un helicóptero, tres agentes, un técnico, siete brigadas y hasta cinco motobombas.