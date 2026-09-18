Investigan a un vecino de Vigo por suplantar la identidad de una trabajadora y cobrar su nómina

Un vecino de Vigo está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de estafa. El hombre suplantó supuestamente la identidad de una trabajadora para conseguir el cambio de la cuenta bancaria destinada al abono de una nómina.

En un comunicado, la Benemérita ha informado que el delito se cometió mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC). Los autores utilizaron información real de una empleada para engañar al departamento de Recursos Humanos de una empresa y conseguir que una nómina fuera abonada en una cuenta bancaria ajena.

La denuncia fue interpuesta de manera telemática por la víctima, una empresa de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Su departamento de RRHH recibió varios correos electrónicos, aparentemente remitidos por una empleada, en los que se solicitaba modificar la cuenta bancaria destinada al ingreso de su nómina.

Asimismo, la empresa solicitó un certificado de titularidad de la cuenta bancaria receptora y confirmar la identidad de su titular. "Los mensajes resultaban convincentes y contenían información real de la trabajadora, por lo que la empresa efectuó el cambio solicitado y posteriormente realizó una transferencia de 3.000 euros a la nueva cuenta bancaria", explica la Guardia Civil.

Tras contactar con la empleada, esta manifestó no haber solicitado ningún cambio ni haber enviado dichos correos, momento en el que la empresa comprobó que había sido víctima de una estafa.

El análisis de las comunicaciones y de la operación bancaria permitió determinar el recorrido del dinero e identificar al titular de la cuenta receptora, estableciendo su vinculación con la recepción y posterior disposición de los fondos. La investigación también permitió identificar al presunto responsable de los hechos, afincado en Vigo.

La Guardia Civil recomienda adoptar distintas medidas para tratar de evitar en la medida de lo posible este tipo de estafas, como verificar siempre por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de cuenta bancaria, desconfiar de correos electrónicos que apelen a la urgencia, confidencialidad o presión temporal o revisar cuidadosamente la dirección del remitente.