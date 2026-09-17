Galicia acogerá a ocho menores migrantes procedentes de Ceuta pero la Xunta advierte: "Estamos al límite"

Ocho menores migrantes -adolescentes- procedentes de Ceuta llegarán a Galicia esta semana, tal y como ha informado este jueves la titular de Política Social, Fabiola García, en una visita a Baiona. La conselleira ha asegurado que la comunidad "ha sido y siempre será solidaria", aunque ha advertido: Se encuentra "al límite" de su capacidad residencial de acogida a menores migrantes no acompañados.

"Galicia siempre ha negociado con el Gobierno la acogida de menores, pero también tenemos que informar a todos los vecinos y vecinas de la comunidad de que sigue recibiendo nuevas derivaciones por parte del Gobierno de España", ha trasladado en declaraciones a los medios en Baiona, donde ha visitado la parcela propuesta por el Ayuntamiento en el marco del proyecto para la construcción de una nueva residencia.

Fuentes de la Consellería de Política Social consultadas por Europa Press no han precisado más datos sobre esta acogida con el objetivo de proteger a los menores. Sin embargo, sí han precisado que las derivaciones "son continuas" y desde la ciudad autónoma se producen desde hace año y medio.

En esta coyuntura, Fabiola García ha lanzado un aviso: "Galicia está al límite de su capacidad residencial de acogida de nuevos menores extranjeros no acompañados".

En este escenario, García ha exigido al Gobierno que dirige Pedro Sánchez "un control de fronteras claro" y que, en el caso de nuevas derivaciones, "dialoguen con las comunidades". "No podemos continuar recibiendo menores extranjeros no acompañados sin financiación", ha aseverado.