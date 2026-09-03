Vigo culmina la cesión de la parcela para la Biblioteca del Estado y urge al Ministerio a iniciar el proyecto

Imagen de la visita a Vigo del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en julio de 2025. Ministerio de Cultura

El Concello de Vigo dará cuenta el próximo martes de la aprobación definitiva de la cesión gratuita al Ministerio de Cultura de la parcela situada entre la calle Lalín y Camiño de Chouzo, destinada a la futura Biblioteca del Estado.

El alcalde, Abel Caballero, ha explicado que el terreno ya había sido puesto a disposición del Ministerio hace aproximadamente un año, pero que ahora se completa formalmente el procedimiento tras finalizar el periodo de exposición pública sin alegaciones. "Ya está cedido y ya dispone para ocupar esta parcela con la Biblioteca del Estado", ha señalado.

Caballero ha anunciado además que remitirá este mismo jueves una carta al ministro de Cultura para reclamar que se inicie cuanto antes el proyecto, que, según ha insistido, deberá dar lugar a un "edificio singular".

El regidor considera que el Ministerio ya puede comenzar a trabajar en el proyecto constructivo incluso sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. "Con independencia de que hasta que el presupuesto no esté hecho no se puede hacer más que el proyecto, el proyecto lo puede arrancar con fondos propios del Ministerio de Cultura", ha defendido.

El alcalde ha repasado también el largo recorrido de una infraestructura que Vigo reclama desde 2007, cuando trasladó por primera vez la petición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Caballero ha asegurado que el proyecto quedó posteriormente paralizado durante los gobiernos de Mariano Rajoy y que fue recuperado tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018.

Finalmente, con José Manuel Rodríguez Uribes y posteriormente Miquel Iceta al frente de Cultura, se acordó la ubicación actual y se llegó a manejar un presupuesto aproximado de 22 millones de euros para la construcción del nuevo edificio.

Caballero ha advertido, no obstante, de que la ausencia de nuevos Presupuestos Generales puede dificultar la ejecución de la obra y ha vinculado esta situación al rechazo del PP a las cuentas estatales. Pese a ello, considera que el avance administrativo permite iniciar ya la redacción del proyecto.

"Es un momento ilusionante porque la Biblioteca del Estado en Vigo es una gran carencia de esta ciudad", ha afirmado, recordando que Vigo es la ciudad española de mayor población que todavía no dispone de una Biblioteca del Estado.