El PP de Vigo celebra el respaldo a Ceuta en una Praza do Rei "abarrotada". PP de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha celebrado la respuesta ciudadana a la concentración en apoyo a Ceuta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que reunió este miércoles a más de 5.000 personas en la Praza do Rei, según cifras de la Policía trasladadas por los populares.

"Me siento muy orgullosa del respaldo de la ciudadanía a Ceuta. Una vez más, Vigo demostró que es una ciudad ejemplar", ha señalado Sánchez, que destacó que la movilización se desarrolló "sin partidismos ni fobias" y únicamente con banderas de España y de Ceuta.

Los cargos del PP vigués participaron en la concentración junto a miles de ciudadanos para mostrar su solidaridad con la ciudad autónoma. Sánchez destacó especialmente la intervención de Vanesa, una joven ceutí que trabaja en Vigo y que fue la encargada de leer el manifiesto.

"Estaba muy emocionada por la respuesta de Vigo y por haber podido dar voz a su ciudad ante tanta gente", relató la dirigente popular, quien aseguró que, más allá de las cifras de asistencia, se queda "con la imagen de la plaza llena y con el apoyo de Vigo a Ceuta".

La presidenta del PP local aprovechó también para criticar la ausencia del alcalde, Abel Caballero, y recordar que los socialistas rechazaron una propuesta popular para aprobar una declaración institucional de apoyo a Ceuta en el pleno municipal.

Durante la concentración, un grupo de asistentes hizo sonar en varias ocasiones la melodía de "cumpleaños feliz" de forma irónica hacia el regidor.

Sánchez acusó a Caballero de haber preferido "no incomodar a su jefe socialista, Pedro Sánchez" y concluyó que Vigo "no necesita a Abel Caballero para mostrar su solidaridad", asegurando que la respuesta ciudadana demostró que la ciudad "está por encima de él".