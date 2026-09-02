Evacuado en helicóptero un turista de 81 años en estado grave desde las Islas Cíes

Evacuan a un hombre en las Cïes. PARQUE NACIONAL ILLAS ATLÁNTICAS

Un turista de 81 años fue evacuado este miércoles en estado grave desde las islas Cíes después de sufrir una indisposición mientras se encontraba en la playa de Nosa Señora.

El operativo se puso en marcha tras recibir el 112 una alerta por una emergencia médica y contó con la intervención coordinada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y del personal del Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Agentes ambientales y oficiales del parque prestaron una primera asistencia al afectado en la propia playa siguiendo las indicaciones de los facultativos del 061 y posteriormente lo trasladaron hasta la explanada del muelle de Rodas.

Allí aterrizó un helicóptero medicalizado del 061, cuyo equipo estabilizó al paciente antes de evacuarlo al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.