La Diputación asegura los 2,5 millones de euros de inversión en el parque de Finca Matías de Vigo

El proyecto de construcción del macroparque de Finca Matías contará con los 2,5 millones de euros de la Diputación de Pontevedra. Así lo ha confirmado el ente provincial este miércoles, tras la reunión de la comisión de seguimiento del convenio firmado con el Concello de Vigo.

Por parte de la institución provincial, han acudido a la reunión la vicepresidenta segunda, Luisa Sánchez, la diputada de Cooperación, María Ramallo, y el jefe del Servicio de Cooperación. Por parte del Concello de Vigo también han asistido dos representantes municipales.

Luisa Sánchez ha confirmado que la reunión ha permitido avanzar en la tramitación de la prórroga para construir el parque. "Primero, tuvimos que insistir, y mucho, para que motivasen la prórroga. No por capricho, sino porque así lo decían nuestros técnicos", ha recordado.

En esta línea, ha explicado que el siguiente paso era emitir el informe positivo en el seno de la comisión de seguimiento. Objetivo que han logrado en la reunión de este miércoles, evitando la "pérdida"de 2,5 millones de euros para la ciudad debido a la "falta de ejecución del Concello de Vigo".

"Tal y como el Concello había propuesto"

El concejal de Fomento de Vigo, Javier Pardo, ha asegurado que la Diputación firmó el convenio "tal y como el Concello había propuesto desde un principio, con una adenda de ampliación de plazo".

A renglón seguido, el socialista ha pedido al ente provincial firmar los convenios de las calles Rosalía de Castro y Doutor Carracido. "La Diputación sigue intentando retrasa las obras de Vigo", ha afirmado en un audio distribuido a los medios de comunicación.