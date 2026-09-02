Augas de Galicia acusa a Caballero de "tergiversar" las pérdidas de agua y Vigo responde: "Solo son del 6,3%"

La disputa entre la Xunta y el Concello de Vigo por la gestión del agua sumó este miércoles un nuevo episodio. El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, acusó al alcalde, Abel Caballero, de "tergiversar" los datos sobre las pérdidas en la red municipal de abastecimiento, mientras que el gobierno vigués respondió asegurando que la ciudad registra únicamente un 6,3% de fugas, "la menor cifra de Galicia y una de las más bajas de España".

Durante su comparecencia en el Parlamento gallego, Fernández señaló que el propio Concello reconoce en su Plan Municipal de Emergencias y Riesgo de Sequía de 2024 que, pese a los esfuerzos realizados, no ha conseguido situar las pérdidas por debajo del 20%, porcentaje máximo permitido por la normativa.

El responsable de Augas de Galicia cuestionó por ello que Caballero defienda públicamente que las fugas se sitúan ligeramente por encima del 6%. También censuró que el alcalde reclame medidas como reducir el caudal ecológico de Eiras o construir un nuevo embalse sin adoptar antes actuaciones para reducir las pérdidas de agua.

Según Fernández, la construcción de nuevas presas debe ser "el último recurso" y recordó que un estudio cofinanciado por Concello, Gobierno central y Xunta concluyó que los embalses de Eiras y Zamáns "no presentan problemas de regulación para la demanda actual".

El director de Augas de Galicia reprochó además al gobierno municipal que hace dos años "renunciase" a una inversión de 6,5 millones de euros destinada a Sárdoma y aseguró que Vigo fue el único de los grandes ayuntamientos gallegos que no respondió a una propuesta remitida hace seis meses para reactivar las áreas de inundación controlada.

Fernández cuestionó también el modelo concesional de abastecimiento existente en ciudades como Vigo o Pontevedra y defendió avanzar hacia una gestión mancomunada del agua. "Es anacrónico que un ayuntamiento patrimonialice un recurso básico como el agua", afirmó, antes de añadir que "que un alcalde tenga que ir al despacho de otro a pedir agua no tiene sentido".

Respuesta del Concello

Desde el Concello de Vigo rechazaron las afirmaciones del responsable autonómico y defendieron que las pérdidas en las conducciones municipales son del 6,3% y volvieron a cargar contra la política hidráulica de la Xunta, a la que acusan de no haber colaborado en la construcción de la nueva potabilizadora ni de la depuradora y de no realizar mejoras en la red de saneamiento.

El Concello sostiene que la administración autonómica recibe unos seis millones de euros en concepto de canon de saneamiento sin que ese dinero revierta en inversiones en la ciudad y cifra en cerca de 10 millones de euros lo recaudado por este concepto desde la llegada del PP a la Xunta en 2009.

El ejecutivo vigués insistió, asimismo, en reclamar la construcción de una nueva presa aguas arriba del Oitavén, una infraestructura que considera urgente para garantizar el abastecimiento futuro.

"La medida de la Xunta para paliar el problema del agua es esperar a que llueva", criticó el Concello, que acusa al Gobierno gallego de retrasar hasta 2070 actuaciones que considera "absolutamente perentorias". Según el gobierno municipal, la nueva presa fue acordada entre Gobierno de España, Xunta y Concello, pero el Ejecutivo autonómico "no quiere asumirla".

La comparecencia también trasladó la disputa política al Parlamento. El diputado socialista Aitor Bouza acusó a Fernández de acudir a la Cámara para "confrontar" con el alcalde de Vigo, mientras el popular Gonzalo Trenor respaldó las críticas del director de Augas de Galicia y acusó a Caballero de no haber hecho lo suficiente en los últimos años para mejorar el abastecimiento de la ciudad.