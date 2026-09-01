Vigo Vertical: el ascensor de Juan Ramón Jiménez entrará en servicio este miércoles

Mañana se pone en marcha el ascensor de Juan Ramón Jiménez. Concello de Vigo

El ascensor de la calle Juan Ramón Jiménez, en Vigo, entrará en funcionamiento este miércoles, 2 de septiembre, según ha anunciado la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la movilidad y la accesibilidad en el entorno de Torrecedeira, conectando verticalmente las calles Marqués de Valterra y Conde de Torrecedeira.

La actuación no se ha limitado a la instalación del elevador, sino que ha incluido también la renovación de las aceras del entorno, la construcción de una pasarela en la parte superior y la sustitución de las redes de pluviales, el alumbrado y el mobiliario urbano.

Además, se ha colocado una estatua dedicada al escritor y premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez en Conde de Torrecedeira.

Por su parte, Abel Caballero ha recordado que se trata de la primera parte "de todo un corredor mecánico que llega hasta Hispanidad, prácticamente hasta O Castro" y que salva "más de 100 metros de desnivel".

Unos "medios mecánicos" que, según ha asegurado, "son un ejemplo que todas las ciudades importantes del mundo quieren copiar".

Inversión

El proyecto ha supuesto una inversión total de 1.148.557 euros. De esta cantidad, la Diputación de Pontevedra ha aportado 759.325 euros, el 66% del presupuesto, mientras que el Concello de Vigo ha financiado los 389.232 euros restantes.

"Esta es la política útil: invertir, colaborar y poner en marcha actuaciones que resuelven problemas reales y hacen más fácil el día a día de los vigueses", ha señalado Sánchez.

Desde la institución provincial explican que los fondos destinados a esta obra forman parte de los 6,2 millones de euros recuperados en 2024 para actuaciones en Vigo tras la falta de ejecución de anteriores proyectos.

De ese proceso surgieron nuevos convenios para las intervenciones de Pintor Colmeiro, la calle San Roque y el propio ascensor de Juan Ramón Jiménez.

Colaboración con el Concello

Sánchez ha aprovechado el anuncio para reiterar la disposición de la Diputación a mantener su nivel de inversión en la ciudad y ha reclamado al gobierno local que avance en los convenios para las humanizaciones de Rosalía de Castro y Doutor Carracido, proyectos a los que la administración provincial prevé destinar 3,8 millones de euros.

También ha señalado que siguen pendientes de concretar otros 1,2 millones consignados para Vigo en el presupuesto provincial de 2026, así como las propuestas municipales de cara a 2027.

Por otro lado, la Diputación ha recordado que este miércoles, a las 11:00 horas, está convocada en su sede de Vigo la comisión de seguimiento del convenio de Finca Matías. El encuentro deberá emitir el informe necesario para continuar con la tramitación de la prórroga del acuerdo, vinculado a una inversión de 2,5 millones de euros.