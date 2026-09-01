Vigo eleva de 45 a 70 euros al mes las becas de comedor por cada menor

El Concello de Vigo incrementará de 45 a 70 euros mensuales la cuantía de las becas de comedor por cada niño o niña, lo que supone una subida de 25 euros al mes y de más del 50%.

El alcalde, Abel Caballero, ha explicado en un audio remitido a los medios que la medida responde al aumento de los precios, que ha encarecido en unos 20 euros mensuales el coste de cada menú escolar.

Caballero ha asegurado que el Concello mantendrá uno de los principios que considera fundamentales de este programa: todos los menores que cumplan los requisitos recibirán la ayuda y no habrá listas de espera.

"El presupuesto de becas de comedor para las niñas y niños de Vigo es ilimitado, lo que haga falta", afirmó el regidor, que ha recordado que cuando llegó a la Alcaldía existían 1.500 solicitudes pendientes y que actualmente esa cifra se ha reducido a cero.

Durante el pasado curso, el Concello concedió 3.560 becas de comedor, atendiendo todas las solicitudes que cumplían las condiciones establecidas. Para este año se han recibido alrededor de 6.000 solicitudes y Caballero ha vuelto a garantizar que "todos los que tengan derecho a la beca la van a tener".

El gobierno local elevará además hasta los 2,3 millones de euros el presupuesto destinado directamente a estas ayudas. La cantidad alcanza los 3 millones de euros si se incluyen las aportaciones relacionadas con los comedores gestionados por las ANPA. "En Vigo las becas de comedor las paga el Concello", subrayó el alcalde.

Críticas a la Xunta

Caballero contrapuso este incremento municipal con las ayudas de la Xunta a los comedores gestionados por las asociaciones de madres y padres, que, según ha señalado, se mantienen congeladas pese al aumento del precio de los menús.

"Mientras Vigo aumenta en 25 euros mensuales cada beca, la Xunta sube cero euros", ha criticado. A su juicio, esta situación obligará a las familias beneficiarias a asumir una parte mayor del coste.

Por último, el alcalde ha insistido en que la competencia en materia de comedores escolares corresponde a la Xunta de Galicia y ha cuestionado que sea el Concello de Vigo quien asuma la financiación de las becas en la ciudad.