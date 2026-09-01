El PP de Vigo anima a los vigueses a sumarse a las concentraciones por Ceuta

El Partido Popular (PP) ha hecho este martes un llamamiento a los ciudadanos de Vigo para que se sumen a la concentración por Ceuta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (Fegamp). Tendrá lugar en Praza do Rei este miércoles 2 de septiembre, a partir de las 20:00 horas.

"Vemos con indignación lo que está ocurriendo en Ceuta y no podemos permanecer al margen. Desde Vigo queremos trasladar todo nuestro apoyo a los ciudadanos ceutíes", ha señalado la presidenta local del PP, que ha reclamado a las "autoridades competentes" ser "ágiles" para volver a la "normalidad".

La portavoz municipal del PP de Vigo defiende que Ceuta vive una "crisis sin precedentes", incluso desde "el punto de vista de la seguridad nacional". Así, considera que el gobierno de Pedro Sánchez, que, en sus palabras, tiene una doble responsabilidad: "Debe asumir sus competencias en el control fronterizo y por supuesto dar respuesta a la dramática situación que se vive en la ciudad autónoma”.

Además de secundar el llamamiento de la FEMP para concentrarse en Praza do Rei, ha anunciado que su grupo registrará "en las próximas horas" una declaración institucional sobre esta crisis para su inclusión en el pleno municipal del próximo lunes. "Confiamos que obtenga el respaldo de toda la Corporación", ha indicado.