Muere por causas naturales una persona que se alojaba en la Illa de Ons

Una persona que se alojaba en la Illa de Ons ha fallecido en las últimas horas por causas naturales, tal y como han informado fuentes del Parque Nacional das Illas Atlánticas. El personal de este entorno ha coordinado un protocolo de emergencia para poder evacuar el cadáver.

Con respecto a lo anterior y tal y como informaron desde el parque, desde el primer momento sus efectivos "asumieron la primera asistencia, la comunicación con las autoridades competentes y el inicio de los trámites necesarios para la gestión del suceso".

Como parte del dispositivo movilizado, un profesional médico se desplazó hasta la isla para atender la situación y certificar in situ "que el fallecimiento se debió a causas naturales". Tras la confirmación médica, se contactó con un servicio funerario para coordinar la retirada y el traslado del cadáver, tal y como recogió Europa Press. El operativo contó, además, con el apoyo directo del personal, de los servicios sanitarios propios y de los vehículos del Parque Nacional.

La funeraria asumirá el viaje por mar en una embarcación contratada específicamente para este servicio. Una vez en tierra firme, la empresa se encargará también del transporte final del fallecido hasta el tanatorio designado por la familia, informan las mismas fuentes.