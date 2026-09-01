El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cumple 80 años y está a uno de alcanzar los 20 como regidor

Dice que no descansa ningún día de la semana de su tarea de trabajar por y para Vigo y tiene pruebas de ello: Su agenda no se detiene. Es posible ver a Abel Caballero inaugurando una tienda por la mañana, entregando trofeos en cualquier campeonato que se precie, por la tarde, o asistiendo a una fiesta popular para dar un pregón, por la noche.

Un 2 de septiembre de 1946 nacía en Ponteareas Abel Ramón Caballero Álvarez que, dando fe de la realidad de la ciudad olívica —en donde buena parte de su población es oriunda de otras localidades próximas— terminó viviendo en la ciudad más grande de Galicia para darla a conocer a todo el mundo y, en este caso, el propósito no fue un decir.

Si en algo se ponen de acuerdo sus seguidores y sus detractores es que Caballero puso a Vigo en el mapa y él se convirtió, además, en el político gallego más seguido en redes sociales, lo que da muestra de su popularidad. "Soy popular, no populista", suele decir el regidor vigués.

Abel Caballero E.E

20 años dedicados a Vigo

De sus 80 años, casi 20 los ha pasado dedicado en cuerpo y alma a la ciudad de Vigo. Nunca una ciudad y sus ciudadanos habían recibido tantos "te quiero". Hasta el punto de que en sus intervenciones públicas -ejemplo, los conciertos de Castrelos- se le corea eso de "os quiero, os quiero y os quiero. ¡Viva Vigo!"

Cuando se le pregunta por aquello de lo que más orgulloso se siente -en lo que tiene que ver con sus proyectos para la ciudad-, él no puede elegir. Pero, sin duda, como declaró a Treintayseis recientemente, está feliz de haberse convertido "en un recordatorio permanente de Vigo" porque "la gente me ve y ve a Vigo".

Caballero no pone fecha de caducidad a su etapa como regidor. Siempre suelen los políticos decir aquello de "estaré hasta que la gente quiera", pero en este caso la ciudadanía viguesa parece que no contempla otra opción. Al menos, con las últimas estadísticas que maneja el regidor local y pese al desgaste de una mayoría prolongada en el tiempo, está seguro de que Vigo tampoco dará la sorpresa en las próximas elecciones municipales. "Hay pocas dudas", declaraba a este medio en la misma entrevista.

Al hito de convertirse en el alcalde más votado en los municipios de más de 200.000 habitantes, Caballero suma ahora el de ser regidor a los 80, una posición a la que llegan muy pocos, especialmente, presumiendo de tan buena salud, una gran popularidad, imitadores, y un foco que nunca se cansa de perseguirle.