Vigo acelera la instalación de las luces de Navidad para despedir el verano

Vigo pisa el acelerador hacia la Navidad de 2026. Varios operarios de la empresa encargada de la instalación de las luces se dejaron ver ayer en el centro de la ciudad, colocando los primeros dispositivos que alumbrarán la ciudad olívica este invierno.

En concreto, los trabajadores de Iluminaciones Ximenez han comenzado la instalación de las luces navideñas de la calle Rosalía de Castro. Las labores en la ciudad comenzaron a finales de julio, tras el tradicional acto de bienvenida a la Navidad del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Entonces, el regidor socialista reveló varios datos de la celebración de este 2026: serán más de 12 millones de led a lo largo de 500 calles, que formarán corredores de entre 3 y 4 kilómetros con diferentes motivos y ornamentación, para que se puedan elegir diferentes recorridos a lo largo de las semanas.

Además, habrá alrededor de 7.000 motivos ornamentales, se iluminarán 2.700 árboles, 1.500 arcos de luz y diferentes adornos, de entre 5 y 7 metros de altura y entre 10 y 40 metros de longitud, que se podrán recorrer.

Eso sí, Caballero no fue tan revelador con otros datos, como la fecha del encendido, que será en noviembre, pero el día concreto es "el secreto mejor guardado", o la altura del árbol de Navidad. También aseguró que "van a pasar cosas que no pasaron nunca".