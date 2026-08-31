Tapian en Vigo una vivienda utilizada como punto de venta de droga en el entorno de la calle Aragón

La Policía Nacional ha procedido al cierre y tapiado de una vivienda situada en el entorno de la calle Aragón, en Vigo, que presuntamente estaba siendo utilizada como punto de venta de drogas al menudeo.

La medida fue acordada judicialmente después de una investigación desarrollada por agentes de la UDYCO de la Comisaría de Vigo-Redondela.

La operación culminó el pasado día 27 con la entrada y registro del inmueble, donde los agentes detuvieron a un hombre e intervinieron diversas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y diferentes utensilios empleados para su preparación.

El detenido fue posteriormente puesto a disposición judicial y el magistrado acordó su ingreso en prisión.

Un día después del registro, efectivos de la UDYCO y del Grupo Operativo de Prevención y Reacción (GOPD) regresaron a la vivienda para ejecutar la resolución dictada por el magistrado del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción Plaza Dos de Vigo.

Los agentes hicieron efectivo así el cierre y tapiado del inmueble, impidiendo que pueda continuar siendo utilizado para la actividad investigada.

No es la primera vez que se adopta una medida de estas características en Vigo. El pasado mes de abril, el mismo magistrado ordenó tapiar otra vivienda situada en las inmediaciones de la plaza de A Miñoca, también en el marco de una investigación relacionada con el tráfico de drogas y después de una actuación de la Policía Nacional.