El PP de Vigo propone rebajar otros impuestos para compensar la subida del recibo de la basura

Vista del edificio del Concello y de la ría de Vigo desde O Castro. Rojo5/Shutterstock.com

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha propuesto este lunes que el Concello compense el incremento del recibo de la basura con una rebaja de otros impuestos municipales.

La dirigente popular considera que el gobierno local dispone de margen para reducir la presión fiscal y sostiene que para hacerlo "solo hace falta voluntad política".

La propuesta coincide con el cobro del recibo de la basura a los vigueses que tienen domiciliada la tasa. Según los datos aportados por el PP, en los hogares formados por cuatro personas el importe vuelve a superar este año los 130 euros.

Sánchez ha criticado que este incremento no haya ido acompañado, a su juicio, de mejoras en el servicio de recogida y ha recordado que en los últimos tres años "las tasas e impuestos municipales se han incrementado en más de doce puntos".

La formación popular vincula además este aumento con otros gastos que afrontan las familias en estas fechas, como la vuelta al cole o el encarecimiento de la cesta de la compra, y recuerda que durante estos días también está llegando a los hogares vigueses el recibo del IBI.

Por ello, Sánchez reclama que el incremento de la tasa de basura se compense con reducciones en otros tributos locales.

La presidenta del PP vigués sostiene que el gobierno de Abel Caballero dispone de recursos suficientes para poner en marcha medidas de alivio fiscal y ha aludido a los cerca de 200 millones de euros en las arcas municipales.

Sánchez ha reprochado al Concello que el aumento de la recaudación no se traduzca, en su opinión, en mejores servicios para los ciudadanos y ha vuelto a reclamar ayudas directas para las familias.