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Generosidad entre vecinos en el barrio de Navia, en Vigo: "Si lo quieres, llévatelo"
En un mundo dominado por el consumismo masivo, hay quien todavía tiene presente la posibilidad de prolongar la vida útil de lo que ya no lee, ya no usa o ya no le entretiene
Los vecinos de un bloque de viviendas de este barrio vigués se encontraron con algunos enseres de segunda mano que, lejos de acabar en un contenedor de basura, buscaban nuevos dueños
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¿Por qué tirar cuando hay quien puede darle una segunda vida a lo que ya no se usa? Eso debieron pensar los vecinos de un bloque de viviendas del barrio vigués de Navia, que depositaron este pasado fin de semana algunos enseres que ya no empleaban en la puerta del garaje. El objetivo era tratar de encontrar entre otros residentes a quien le diera una nueva vida.
Con carteles de "si los quieres, llévalos" aparecieron en el edificio juegos para niños y familias, libros y juguetes para los más pequeños. También puzzles.
El gesto, entre la generosidad y la responsabilidad de reciclar lo que ya no se usa, fue aplaudido por los propios vecinos. Hubo quien se apresuró a llevarse alguno de estos divertidos juegos e, incluso, se plantea replicar la iniciativa.
No sorprende que algo así haya ocurrido en Navia, en donde la gran mayoría de vecinos son gente joven y con hijos. Pensar en los que están más cerca cuando lo cómodo sería, simplemente, levantar la tapa de un contenedor de basura, es, sin duda, un gran gesto.