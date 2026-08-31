Detenidos dos vigueses por extorsionar a un vecino de Valladolid: "En caso de no pagar, vamos a ir a por usted"

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y a un hombre de Vigo como presuntos autores de un delito de pertenencia a un grupo criminal, tras extorsionar a un vecino de Valladolid. La víctima realizó dos pagos de 500 euros a los delincuentes para evitar que dañaran a su familia.

Los hechos fueron denunciados por este vecino de Valladolid en las dependencias de la comisaría de Delicias a finales de noviembre de 2025. La víctima relató que, tras acceder a diferentes webs de contactos y anuncios sexuales, comenzó a recibir mensajes y llamadas de varios números de teléfono que no tenía en su agenda.

En estas llamadas, personas desconocidas le advertían que había ocasionado molestias a las escorts de los anuncios y que tenía que pagar una multa en concepto de uso de las páginas de 2.500 euros.

A continuación, estas personas le mandaron a la víctima fotos de hombres armados embozados e imágenes de agresiones, con frases como "en caso de no pagar, nuestra organización va a ir a por usted, su familia y les van a hacer daño".

El hombre, presa de un gran temor, realizó hasta dos pagos a través de la plataforma de pago bizum a los delincuentes por un importe total de 500 euros. Posteriormente, al ser plenamente consciente de que estaba siendo extorsionado, se decidió a presentar la correspondiente denuncia en dependencias policiales.

Los investigadores de la Policía Nacional se pusieron sobre la pista de los extorsionadores y tras diferentes pesquisas y gestiones, pudieron determinar la identidad de dos hombres y dos mujeres que habían participado en los hechos, vecinos de la ciudad de Vigo.

La Comisaría Local de la Policía Nacional de Vigo-Redondela procedió a la detención de dos de los investigados, un hombre y una mujer. Sobre el otro sospechoso se ha cursado una orden de detención policial tras no ser localizado y la otra mujer partícipe ha quedado como investigada.