Vista aérea de Vigo.

Vista aérea de Vigo. Shutterstock

Ofrecido por:

Vigo

El BNG de Vigo exige "cooperación y transparencia" ante la sequía y critica la "pelea partidista" de PP y PSOE

Los nacionalistas pedirán los informes sobre fugas en la red, las actas del Comité de Seguimiento y datos sobre posibles medidas con los grandes consumidores

Información relacionada: Sigue la "guerra del agua": Xunta y Caballero cruzan acusaciones por Eiras, las pérdidas y la deuda de Vigo

Publicada

El BNG de Vigo ha reclamado este lunes "cooperación y transparencia" en la gestión de la sequía y del abastecimiento de agua y ha criticado que PP y PSOE utilicen este recurso "como arma arrojadiza" en su confrontación política.

Abel Caballero, durante su entrevista con Treintayseis en junio de 2026.

El grupo municipal nacionalista ha pedido al Concello de Vigo y a la Xunta de Galicia que abandonen las polémicas y trabajen de forma coordinada para garantizar el suministro de agua potable en la ciudad y su área.

El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha anunciado que solicitará acceso a todos los informes técnicos sobre las fugas en las conducciones de abastecimiento, que considera fundamentales para conocer la situación real de la red y adoptar medidas de ahorro y eficiencia.

También reclamará las actas de las reuniones del Comité de Seguimiento de la Sequía, constituido el pasado 7 de julio según anunció el alcalde, Abel Caballero, para conocer qué medidas se han acordado y cuál es su grado de aplicación.

Los nacionalistas pedirán además información sobre si el Concello ha contactado con los grandes consumidores de agua para reducir su utilización en la industria y otras actividades económicas, una medida que ya se aplicó durante la sequía de agosto de 2022.

"Lo que necesitan los vigueses y viguesas es rigor, responsabilidad y medidas preventivas, ante el retraso cíclico de las lluvias, no más trincheras ni propaganda electoralista", ha señalado Pérez Igrexas, que ha instado a Xunta y Ayuntamiento a dejar atrás la confrontación y centrarse en la gestión.