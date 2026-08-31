El BNG de Vigo exige "cooperación y transparencia" ante la sequía y critica la "pelea partidista" de PP y PSOE

El BNG de Vigo ha reclamado este lunes "cooperación y transparencia" en la gestión de la sequía y del abastecimiento de agua y ha criticado que PP y PSOE utilicen este recurso "como arma arrojadiza" en su confrontación política.

El grupo municipal nacionalista ha pedido al Concello de Vigo y a la Xunta de Galicia que abandonen las polémicas y trabajen de forma coordinada para garantizar el suministro de agua potable en la ciudad y su área.

El portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha anunciado que solicitará acceso a todos los informes técnicos sobre las fugas en las conducciones de abastecimiento, que considera fundamentales para conocer la situación real de la red y adoptar medidas de ahorro y eficiencia.

También reclamará las actas de las reuniones del Comité de Seguimiento de la Sequía, constituido el pasado 7 de julio según anunció el alcalde, Abel Caballero, para conocer qué medidas se han acordado y cuál es su grado de aplicación.

Los nacionalistas pedirán además información sobre si el Concello ha contactado con los grandes consumidores de agua para reducir su utilización en la industria y otras actividades económicas, una medida que ya se aplicó durante la sequía de agosto de 2022.

"Lo que necesitan los vigueses y viguesas es rigor, responsabilidad y medidas preventivas, ante el retraso cíclico de las lluvias, no más trincheras ni propaganda electoralista", ha señalado Pérez Igrexas, que ha instado a Xunta y Ayuntamiento a dejar atrás la confrontación y centrarse en la gestión.