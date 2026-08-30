Segundo ataque de orcas en menos de 24 horas en Galicia: dañan el timón de un velero en la ría de Vigo

Un grupo de orcas merodea las Rías Baixas este fin de semana. Tras embestir una embarcación a última hora del sábado, los cetáceos han atacado este domingo a un velero que navegaba con dos tripulantes en el norte de la Ría de Vigo, rompiendo el timón de la embarcación.

Este es el segundo ataque que se produce en las últimas 24 horas en aguas gallegas. Según ha informado Salvamento Marítimo, recibieron una llamada a las 13:00 horas alertando del suceso en las proximidades de la zona norte de la Ría de Vigo y que su timón se había visto dañado.

A continuación, como relata Europa Press, los controladores del centro movilizaron al barco de rescate Salvamar Mirach y contactaron con la embarcación Savana, que se encontraba al costado del velero y confirmaron la avería del mismo.

Tras aconsejarles tomar precauciones por la actividad de los animales, el barco les indicó que había científicos a bordo estudiando el comportamiento de las orcas y que disponían de timones metálicos, más resistentes a las interacciones.

Por su parte, el velero en apuros les indicó que tras revisar el barco, no encontraron ninguna vía de agua y que el motor funcionaba, por lo que podían navegar despacio de regreso a puerto. Se desplazaron navegando a seis nudos hasta el puerto deportivo de Baiona escoltados en todo momento por la Salvamar Mirach de forma preventiva, con hora de llegada a las 16:30 horas de la tarde.

Velero Moya con 2 personas a bordo informa estar sin gobierno por timón roto por orcas, en proximidades zona norte Ría de #Vigo

Controladores centro movilizan salvamar Mirach.

Embarcación Savana al costado velero confirman la avería. Se les aconseja tomar precauciones y comunican… pic.twitter.com/wdtHbpV3EH — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 30, 2026

La tripulación de la naviera Mar de Ons también avistó el grupo de orcas esta mañana en la ría de Pontevedra. En concreto, por la costa de A Vela, mientras realizaban la ruta Sanxenxo-Portonovo-Cíes.