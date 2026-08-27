Vigo vuelve a abrir al baño la zona central de Samil y A Punta

Tras menos de 48 horas, la zona central de la playa de Samil y la playa de A Punta se han vuelto a abrir al baño.

Este pasado miércoles por la tarde, el Concello de Vigo emitió un comunicado en el que desaconsejaba el baño en ambas zonas. La razón, un nuevo episodio de contaminación microbiológica producida a consecuencia de las intensas lluvias que se produjeron en la ciudad.

Este mediodía, el gobierno local ha puesto fin a esta recomendación con un breve mensaje a los medios de comunicación.

Hay que recordar que a lo largo de este verano, se han dado varios de estos episodios no sólo en los arenales vigueses, sino también en zonas de la comarca, como la playa de Santa Marta, en Baiona.