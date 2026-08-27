Vigo aprobará un "concurso de ideas y proyectos" para transformar Plaza de España

Nuevo paso para la transformación de la Plaza de España. El Concello de Vigo aprobará la convocatoria de "un concurso de ideas y proyectos" en la Xerencia de Urbanismo del próximo martes 1 de septiembre.

Según ha avanzado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación, el objetivo municipal es "definir adecuadamente la imagen" y "garantizar la estética" del "conglomerado" de la nueva Plaza de España.

"Queremos una transformación funcional, una mayor utilización por parte de los ciudadanos de la plaza y todo su entorno", ha afirmado el regidor olívico, que busca que el proyecto ganador sea "una referencia para el desarrollo de los proyectos de obras" en cada una de las parcelas del enclave.

La propuesta ganadora deberá ser una herramienta para analizar la funcionalidad individual y del conjunto de los proyectos, así como promoverá una mejora integral de la calidad urbana de la Plaza de España.

"Desde el Concello vamos a liderar este proceso de transformación de un área tan importante, tan simbólica y tan notable, como es la Plaza de España", ha añadido Caballero, que ha recordado que la intención municipal es construir una "zona semipeatonal".