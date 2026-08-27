Mar de Ons recupera las frecuencias cada 20 minutos en la línea Vigo-Cangas a partir de septiembre

La línea Vigo-Cangas recupera sus frecuencias habituales con el fin del verano. A partir del próximo 1 de septiembre, Mar de Ons ofrecerá un barco cada 20 minutos, con el fin de facilitar el transporte de trabajadores y escolares.

De lunes a viernes (no festivos), las salidas serán cada 20 minutos desde las 7:00 horas en el puerto de Cangas y desde las 7:20 horas en el puerto de Vigo. Esta frecuencia se mantendrá hasta las 10:00 horas.

A partir de las 10:00 horas y hasta el final del servicio (22:00 horas en Cangas y 22:30 horas en Vigo), las frecuencias de viaje los días laborables serán cada 30 minutos.

Los horarios en fin de semana se prestarán con salidas cada hora a partir de las 07:00 horas los sábados y de las 08:00 horas los domingos y festivos desde Cangas, y desde Vigo a las 07:30 y 08:30 horas respectivamente.